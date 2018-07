Goleiro da defesa menos vazada, Vanderlei destaca elenco do Santos

O técnico Dorival Júnior conta com o retorno de Vanderlei para encarar o Coritiba, neste domingo, às 16h, no estádio Couto Pereira. Após cumprir suspensão diante do Atlético-MG, o goleiro do Santos destaca o fato de reencontrar seu ex-clube e de reforçar o time que tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 17 gols.

“Isso é importante para todos, não só para nós que estamos lá atrás. Ter a melhor defesa valoriza o nosso trabalho. Esperamos permanecer assim até o final do campeonato. Acredito que se continuarmos marchando firme, seguindo com a ajuda dos atacantes e dos meias, temos grandes chances de manter um número baixo de gols sofridos”, disse o goleiro.

Enquanto cumpria suspensão, Vanderlei viu Vladimir entrar bem diante do Atlético-MG, tanto que deixou o gramado como um dos melhores em campo e ainda recebeu elogios públicos de Dorival.

"Quem entra tem que atuar bem, assim como aconteceu com o Vladimir, que fez uma grande partida. Estou feliz por voltar e estou focado nesta rodada. Nosso time vem jogando bem e tem conseguido bons resultados fora de casa. Temos que manter isso em Curitiba", alertou o experiente goleiro santista.