Goleiro da Dinamarca se diz confiante em disputar Copa

Depois de escapar de uma cirurgia no cotovelo direito, goleiro Thomas Sorensen, da seleção da Dinamarca, disse estar confiante em participar da Copa do Mundo da África do Sul, em junho. Ele deslocou o cotovelo em partida do Stoke City, pelo Campeonato Inglês, no final de semana, e virou motivo de preocupação na equipe dinamarquesa.

Após levar o susto, o goleiro ganhou esperanças de disputar o Mundial na segunda-feira, quando os médicos descartaram a cirurgia no local e previram total recuperação até a estreia da seleção na África, diante da Holanda, no dia 14 de junho.

"Estou muito otimista, apesar desta situação - tenho alguma esperança de disputar a Copa porque a lesão não é tão grave quanto se pensava", declarou o goleiro. Estou feliz porque eu estava com muita dor no local e porque meu sonho não foi destruído", comemorou.

Sorensen explicou que o deslocamento não causou maiores danos ao cotovelo. "Felizmente, foi apenas um deslocamento e não houve maior lesão quando ele foi colocado no lugar. Agora será uma corrida contra o tempo, mas eu acredito que conseguirei me recuperar a tempo".