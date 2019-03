Goleiro da República Checa se machuca e não enfrenta Inglaterra e Brasil

A seleção da República Checa perdeu o seu goleiro titular para os dois jogos que farão nos próximos dias - contra a Inglaterra, nesta sexta-feira, no estádio de Wembley, em Londres, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, e contra o Brasil, na próxima terça, em um amistoso em Praga. Tomas Vaclik sofreu uma lesão muscular na região abdominal em uma partida de seu clube, o Sevilla, e não se recuperará a tempo.

"Tomas (Vaclik) passou por uma ressonância magnética. Descobrimos que ele tem uma lesão no músculo do abdômen", afirmou o médico Petr Krejci en um comunicado oficial, ressaltando que o goleiro ficará em tratamento no seu clube, na Espanha, durante duas semanas.

Melhor jogador checo em 2018, Vaclik se machucou com mais seriedade pela primeira vez depois de muito tempo. "Sinto muito pelo que aconteceu. Eu não me machucava assim há talvez dois ou três anos. E agora vou perder os jogos contra a Inglaterra, em Wembley, e contra o Brasil, contra quem a República Checa não joga há tanto tempo", disse.

O seu substituto é Ondrej Kolár, do Slavia Praga, justamente a equipe que eliminou na semana passada o Sevilla de Vaclik nas oitavas de final da Liga Europa. Esta é a sua primeira convocação à seleção checa na carreira profissional.