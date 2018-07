Goleiro da seleção argentina deixa o Catania

Andujar não foi relacionado para a intertemporada que o Catania realiza na vizinha ilha de Malta, fazendo surgirem especulações com relação ao seu futuro na equipe. Nesta sexta-feira, a confirmação da saída dele foi dada pelo presidente do clube, Pietro Lo Monaco. "Em Parma (no último jogo da equipe), Andujar jogou sua última partida conosco", afirmou.

O argentino havia sido titular da equipe em todos os 16 jogos do Campeonato Italiano até aqui, tendo sofrido 23 gols. Pela seleção argentina, foram quatro partidas como titular neste ano. Para a posição, o Catania tem também o eslovaco Tomas Kosicky e os italianos Pietro Terracciano e Andrea Campagnolo, este o mais experiente do elenco, com 33 anos.

Outros dois jogadores do Catania que não foram para Malta foram o hondurenho David Suazo, que recupera a forma física em Catânia, e o argentino Pablo Ledesma, que estaria negociando seu retorno ao Boca Juniors. O clube italiano é reduto de argentinos na Itália: tem 11 atletas daquele país em seu elenco.