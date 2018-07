Goleiro da seleção portuguesa, Beto renova por dois anos com o Sevilla Um dos principais líderes do elenco do Sevilla, o goleiro Beto está de contrato novo. Nesta segunda-feira, ele chegou a um acordo com o clube e assinou a extensão por dois anos, com possibilidade de renovação por mais um. O vínculo atual terminaria no fim da atual temporada, em junho.