Goleiro da seleção sub-20 retoma rotina de treinos no Fluminense

O elenco do Fluminense- está completo. Titular da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-20, realizado no Uruguai, o goleiro Marcos Felipe se apresentou ao técnico Cristóvão Borges após um período de férias e já treina ao lado dos seus companheiros. E ele destacou a importância do torneio na preparação para a sequência da sua carreira.

"Essa experiência foi muito importante. Fazia tempo que não tinha uma sequência assim de jogos decisivos em um campeonato internacional de curta duração. Me preparei e descansei. Agora estou pronto para fazer uma boa temporada e ajudar o Fluminense da forma que eu puder", disse. Marcos Felipe participou de todos os jogos da seleção no Sul-Americano, torneio em que o Brasil ficou em quarto lugar, garantindo classificação para o Mundial Sub-20. Além dele, o Fluminense também cedeu Gerson e Kennedy para a seleção, mas o goleiro recebeu 15 dias de férias, pois em dezembro disputou o Campeonato Brasileiro Sub-20, torneio em que o Fluminense caiu nas semifinais. "Acho que defender o Fluminense e a Seleção Brasileira ajudou e continua ajudando muito na minha formação. Tenho a experiência de ter disputado grandes jogos, ter me formado com grandes jogadores. Pretendo aplicar em campo tudo o que aprendi e fazer com que tudo isso seja convertido em títulos", comentou. Agora de volta aos treinos, Marcos Felipe tentará conquistar seu espaço entre os profissionais do Fluminense que conta com outros três goleiros: o titular Diego Cavalieri, Júlio César e Kléver, também formado nas divisões de base do clube.