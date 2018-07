Goleiro da seleção sul-africana de futebol é morto a tiros

O goleiro da seleção sul-africana de futebol e do Orlando Pirates, Senzo Meyiwa, foi encontrado morto neste domingo na cidade de Vosloorus. A tragédia foi confirmada pelo site “Soccer Laduma”, que cobre o futebol local.

Vítima de tiros, Meyiwa foi declarado morto na chegada ao hospital. O arqueiro entrou em campo normalmente neste sábado, na vitória do Orlando Pirates sobre o Ajax Cape, por 4 a 1, pela Copa da Liga do país. O resultado classificou o ex-time do arqueiro para uma das semifinais da competição.

A morte ocorre quando o jogador vivia um bom momento na sua carreira. Meyiwa era um dos principais jogadores do Orlando Pirates e foi capitão dos Bafana Bafana – como é conhecida a seleção local – nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2015.