Goleiro da seleção sul-africana será enterrado neste sábado

Vítima de homicídio na noite de domingo, o goleiro da seleção da África do Sul, Senzo Meyiwa, será enterrado no próximo sábado, em sua cidade natal, Umlazi. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo Orlando Pirates, clube que o jogador defendia antes de ser assassinado na casa de sua namorada, Kelly Khumalo, em Vosloorus, localizada na província de Gauteng, próxima de Johannesburgo.

De acordo com o clube, o governo local vai ajudar a organizar o funeral do goleiro de 27 anos. Antes do enterro, autoridades do futebol nacional, como o ministro do esporte, Fikile Mbalula, e o presidente da Associação de Futebol da África do Sul, Danny Jordaan, anunciaram que vão visitar a família do atleta para oferecer condolências.

Senzo Meyiwa foi morto a tiros ao tentar proteger sua namorada na noite de domingo durante assalto na casa dela. Após ver os ladrões irem na direção dela, o goleiro entrou em sua frente e acabou levando tiros na parte superior do corpo. Depois, os assaltantes deixaram a residência andando.

Meyiwa foi declarado morto a caminho do hospital. A polícia local oferece até 150 mil rands (R$ 34 mil) de recompensa para quem ajudar a prender os três homens que participaram do assassinato do goleiro. "Podemos garantir a todos os sul-africanos que faremos tudo que pudermos fazer para pegar os assassinos de Meyiwa", disse a polícia da África do Sul em seu perfil no Twitter.

Meyiwa foi capitão da África do Sul nos últimos quatro jogos pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações, sem levar nenhum gol, e jogou no sábado quando seu clube avançou para as semifinais da Copa da Liga Sul-Africana. O clássico da liga local entre os rivais de Soweto Orlando Pirates e Kaiser Chiefs no próximo fim de semana foi adiado devido à morte do jogador.