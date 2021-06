Goleiro Daniel comemora chegada de Aguirre ao comando técnico do Inter

Vice-campeão brasileiro na temporada passada, o Internacional vem enfrentando forte pressão com a sequência de resultados ruins na edição 2021 do campeonato, sendo o último tropeço na noite deste domingo, quando ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará, no Beira-Rio, com a presença do técnico Diego Aguirre, contratado no sábado, nas arquibancadas.

O goleiro Daniel, um dos destaques da partida, tendo feito um "milagre" na tentativa de Mendoza nos minutos finais, se mostrou envergonhado com a situação do Inter e afirmou que o time precisa trabalhar para dar a volta por cima, motivado pela chegada do novo treinador.

"A gente deixou a desejar em alguns aspectos, ao menos no primeiro tempo. É abaixar a cabeça, temos que trabalhar, tem jogo que precisamos da vitória. Temos que trabalhar. A gente se empenha, tentamos, chegamos, mas falta fazer o gol, um último momento. Está chegando o Aguirre, vamos trabalhar para conseguir a vitória. Aguirre vem para melhorar o time, vamos ver o que ele tem que falar. Baixar a cabeça e trabalhar para sair da situação ruim", afirmou o goleiro.

O ambiente do Inter está turbulento e ficou evidente durante a entrevista de Thiago Galhardo durante o intervalo do duelo contra o Ceará. O atacante, que foi o craque do time na edição passada, não tem tido boas atuações e vem sendo muito questionado pelos torcedores.

"Precisamos jogar, estamos errando muito, o primeiro passe, o último. As finalizações estamos pecando, indo por cima, por baixo. É responsabilidade nossa, não fazemos um gol com bola rolando há oito jogos, o último foi com o Olimpia lá. É responsabilidade nossa. E falar mais. O time não fala, ao invés de pedir a bola, diz que eu tô sozinho no lance. Estamos errando, eu no jogo passado, temos que assumir os erros. Quando a bola entra é muito fácil, mas sei que não sou o pior nem o melhor. Quando estou mal, fecho os ouvidos", disse o atleta.

Com o empate, por 1 a 1, diante do Ceará, o Inter chegou ao cinco pontos em cinco jogos no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o time gaúcho enfrentará a Chapecoense, na quinta-feira, às 19h, na Arena Condá, pela sexta rodada.