Goleiro Daniel vai bem e salva o Internacional de derrota para o Ceará fora de casa

Com ótima atuação do jovem goleiro Daniel, o Internacional sofreu, mas arrancou empate com o Ceará, por 0 a 0, na Arena Castelão, nesta quarta-feira em Fortaleza, na abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira partida do time cearense com torcedores nas arquibancadas.

Com o resultado, o Ceará não conseguiu se distanciar da parte de baixo da classificação e aparece no 12º lugar, com 29 pontos. Apesar dos três jogos sem derrota, o técnico Tiago Nunes já vive a pressão por melhores apresentações e nesta noite chegou a ser chamado de burro pela torcida.

Já o Internacional, que esteve desfalcado de Taison e Edenílson, chegou ao segundo jogo sem vitória e perdeu a chance de encostar no G-4, na busca por vaga direta na Copa Libertadores de 2022. Os gaúchos caíram para o oitavo lugar, com 33 pontos.

Foi um bom primeiro tempo. Os dois times priorizaram o toque de bola para entrar na área adversária e consequentemente tiveram oportunidades de abrir o placar.

A primeira boa chance foi do Internacional, quando Patrick recebeu lançamento e deu ótima assistência para Yuri Alberto. O atacante invadiu a área e chutou forte, exigindo que o goleiro João Ricardo pulasse no canto superior direito para fazer ótima defesa.

Não demorou e o Ceará também respondeu com chance de gol. Aos 19 minutos, Aírton tabelou com Marlon e a bola sobrou para Vina, que recebeu dentro da área e chutou em cima do goleiro Daniel, também exigido.

Apesar do bom início, os times não conseguiram manter a intensidade e terminaram o primeiro tempo fazendo muitas faltas e reclamando demais com a arbitragem, o que resultou até mesmo no bate-boca do lateral Moisés, do Internacional, com o técnico Tiago Nunes, do Ceará.

No segundo tempo, o Ceará voltou superior e teve sua melhor chance de abrir o placar. Aos sete minutos, Cléber tabelou com Vina, recebeu dentro da área e chutou forte, no travessão do goleiro Daniel, já batido no lance. Na sequência, a defesa do Internacional afastou a bola na área.

O time gaúcho teve muitas dificuldades de passar pela marcação adversária e viu o goleiro Daniel livrar o time de sair com a derrota. Aos 30, Vina cruzou da direita e encontrou Cléber, que cabeceou forte e obrigou o camisa 42 fazer excelente defesa.

Rendido em campo, o Internacional se fechou na defesa e segurou o empate sem gols, num resultado que esteve de bom tamanho diante das boas defesas do goleiro Daniel no segundo tempo.

O Ceará volta a campo no sábado para enfrentar o Atlético-MG, às 16h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Enquanto o Internacional recebe a Chapecoense no domingo, às 11 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 0 INTERNACIONAL

CEARÁ - João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Marlon, Fernando Sobral (Fabinho) e Vina; Airton (Erick), Cléber e Kelvyn (Lima). Técnico: Tiago Nunes.

INTERNACIONAL - Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Mercado e Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Caio Vidal (Johnny), Maurício (Gustavo Maia) e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Igor, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Marlon e Vina (Ceará); Saravia e Moisés (Internacional).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).