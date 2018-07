Goleiro de 16 anos vira 'vilão' nos pênaltis entre Real Madrid e Milan

Nesta quinta-feira, a cidade de Xangai, na China, recebeu uma partida com nada menos que 17 títulos de Liga dos Campeões em campo. Real Madrid e Milan jogaram pelo torneio amistoso da Copa Internacional dos Campeões. O tempo normal, que terminou empatado em 0 a 0, não reservou grandes emoções, porém, nos pênaltis, a história foi outra: 22 cobranças e goleiro de 16 anos saindo como 'vilão'.

O treinador Rafa Benítez escalou os brasileiros Danilo e Casemiro como titulares. Pouco inspirado, Cristiano Ronaldo pouco fez no tempo normal. Do lado rossonero, o destaque foi para a dupla de reforços Carlos Bacca e Luiz Adriano, que entraram no intervalo e fizeram uma boa segunda etapa. Aos 28 minutos do segundo tempo, o ex-madridista Diego López deu lugar na meta a quem seria o 'homem do jogo': o goleiro 'mirim' Donnarumma, de apenas 16 anos.

A partida permaneceu sem gols até o apito final, levando a decisão para os pênaltis. Se estava difícil balançar as redes com a bola rolando, os jogadores mostraram pontaria na marca da cal: 19 gols em 22 cobranças. Carlos Bacca foi o primeiro a perder ao chutar para fora, depois, o jovem Donnarumma ganhou moral ao defender um pênalti do alemão Toni Kroos.

James, Marcelo, Casemiro, Sergio Ramos, Carvajal, Nacho, Cheryshev, Isco e Jesé foram os que converteram para o Real Madrid. De Jong, Matri, Honda, Luiz Adriano, Montolivo, Zapata, Mauri, Calabria e Paletta, para o Milan. Quando chegou a vez dos goleiros, brilhou a estrela do recém-contratado Kiko Casilla. O arqueiro espanhol soltou uma bomba no meio, converteu sua cobrança e defendeu o pênalti de Donnarumma, para tristeza do arqueiro de 16 anos.

Com isso, o Real Madrid se sagrou campeão da disputa chinesa da Copa Internacional dos Campeões. O próximo compromisso dos merengues será contra o Tottenham, dia 4 de agosto, em Munique, em amistoso válido pela Audi Cup, torneio que o Milan também disputará. No mesmo dia, os rossoneros encaram o Bayern.