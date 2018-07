Goleiro Diego López se lesiona e vai desfalcar Milan por 2 semanas

O jogão em que o Milan venceu o Parma por 5 a 4 pelo Campeonato Italiano, domingo, deixou estragos no elenco do técnico Filippo Inzaghi. Afinal, o goleiro Diego Lopez, titular da equipe, saiu do Estádio Ennio Tardini com uma lesão na coxa direita e vai ficar afastado da equipe por pelo menos duas semanas.

Contratado junto ao Real Madrid sem custos no fim da temporada passada, Lopez sofreu a lesão ao tentar salvar o gol contra marcado por De Sciglio no finalzinho da partida, no último dos nove gols da partida. Se mantiver a coerência, Inzaghi deve dar oportunidade a Michael Agazzi, goleiro de 30 anos que chegou ao Milan esta temporada, vindo do Chievo.

Líder do Campeonato Italiano com seis pontos em dois jogos, o Milan faz clássico contra a bicampeã Juventus no próximo sábado, em Milão. O zagueiro brasileiro Alex sente dores na coxa direita, precisou ser substituído contra o Parma, e passará por testes durante a semana para saber se joga.