Goleiro diz que Raja tem 'nada a perder' contra Atlético

"Queríamos passar outra imagem do futebol marroquino e não apenas do Raja. Faz tempo que o país não consegue um bom resultado, que não vibra desse jeito. Agora não temos mais nada a perder, mas queremos ir à final", comentou o titular do gol do Raja, em entrevista ao site da Fifa.

Em sua segunda participação no Mundial de Clubes - a primeira foi em 2000, no Brasil -, o Raja Casablanca comemora a chance de poder enfrentar um dos melhores jogadores do século.

"Jogar contra uma equipe que tem o Ronaldinho também é um sonho para a gente", admite Askri.

O goleiro comentou também sobre sua fama mundial. Afinal, dois vídeos dele rodaram o mundo. Num, ele defende um pênalti e sai comemorando, beijando a camisa. Mas a bola pega efeito e volta para o gol. No outro, Askri erra o domínio num recuo, é desarmado e o adversário faz o gol. Ele tira a camisa e vai para o vestiário, envergonhado.

"Esses vídeos me fizeram ficar conhecido. Foi por causa deles que muitos goleiros do mundo todo me ligaram para dar apoio, inclusive o (Gianluigi) Buffon. Espero que ele tenha visto o jogo (contra o Monterrey), porque acho pude mostrar outra imagem", destacou.