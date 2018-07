Goleiro do América do México relembra drama e sonha com título no Mundial O América do México estreia pelo Mundial de Clubes da Fifa às 5h da manhã deste domingo (horário de Brasília) contra o Guangzhou Evergrande, da China, em busca de uma vaga na semifinal do torneio contra o Barcelona. Para deixar seus torcedores orgulhosos, o goleiro Muñoz relembra um drama pessoal e busca novamente a superação dos limites.