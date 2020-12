Goleiro do América-MG elogia atuação coletiva e minimiza gol sofrido em São Paulo

Um dos destaques do empate do América-MG com o Palmeiras, por 1 a 1, no Allianz Parque, pela partida de ida da Copa do Brasil, o goleiro Matheus Cavichioli enalteceu a atuação coletiva da equipe mineira nesta quarta-feira e minimizou o gol sofrido fora de casa, quando os mineiros lideravam o placar.

"Melhor seria se ficasse no 1 a 0, tivemos um descuido. Mas vamos para lá zerados, estamos felizes de ter feito um jogo de igual para igual contra outro gigante do futebol nacional. Agora vamos virar a chave para a Série B e depois desse jogo viramos a chave para a Copa do Brasil novamente", disse o goleiro, que fez ao menos três grandes defesas no jogo.

Sobre o coletivo, Cavichioli exaltou o desempenho do atacante Ademir, que saiu de campo com o prêmio de melhor jogador do duelo, e revelou certa pressão para também atuar em grande nível em uma equipe que chegou pela primeira vez a uma semifinal da Copa do Brasil e está disputando pela liderança da Série B.

"Graças ao coletivo a nossa individualidade aparece. A gente fica na responsabilidade de fazer parte disso. Temos um time forte, preparado, mas agora é pensar no brasileiro", completou.

Com o empate, quem vencer no jogo da próxima quarta-feira, às 21h30, no Independência, avançará à final. Caso aconteça um novo empate, o finalista sairá nos pênaltis.

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG entrará em campo neste sábado, para encarar o CRB, no Independência.