Goleiro do Arsenal diz que celebrou gol de Eduardo

O goleiro Lukasz Fabianski viveu um momento inusitado na vitória do Arsenal sobre o Shakhtar Donetsk, por 5 a 1, na terça-feira: depois de sofrer o gol do brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva, ele disse que se sentiu feliz.

Ex-jogador do Arsenal, Eduardo da Silva entrou no segundo tempo e foi muito aplaudido pelos torcedores. Ao marcar o gol de honra do Shakhtar Donetsk, quando o time inglês já vencia por 5 a 0, ele não comemorou. Nova festa nas arquibancadas, para ovacionar o feito do atacante brasileiro.

E nesta quinta-feira, até mesmo Fabianski contou que não escondeu sua alegria após sofrer o gol. "Eu estava um pouco chateado, porque queria terminar a partida sem levar gols. De todo modo, fiquei contente por ser Eduardo. Para ser honesto, eu fiquei bem feliz por Eduardo ter marcado e recebido uma grande festa", contou o goleiro.