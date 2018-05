Goleiro do Atlético-PR será julgado por uso de celular em campo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva confirmou nesta terça-feira que o goleiro Santos, do Atlético-PR, será julgado pelo uso de celular antes do começo da partida contra o Atlético-MG, dia 13 de maio, na Arena da Baixada. O argumento de que era uma campanha de conscientização no trânsito não foi aceita.

+ Atlético-PR defende que goleiro usou celular para campanha 'Maio Amarelo'

O jogador responderá ao artigo 258 do CBJD por conduta contrária à disciplina e ética e poderá pegar até seis jogos de suspensão. O clube responderá ao artigo 191, inciso I, por deixar de cumprir obrigação legal, e pode ser multado em até R$ 100 mil.

"Por prova de vídeo, o goleiro Santos responderá pelo uso de celular antes do começo da partida. Apesar do Atlético-PR conceder entrevista e explicar que o episódio tratava-se de uma campanha de marketing, não houve pedido de autorização do clube paranaense à CBF, responsável pela organização do campeonato", explicou o STJD em seu site oficial.

A Procuradoria denunciou ainda o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que deixou de relatar o uso do aparelho proibido pelo atleta na súmula. A regra 4 do futebol destaca que o árbitro deve inspecionar toda a roupa dos atletas antes do início da partida.

Luiz Flávio será julgado com base nos artigos 259 e 266 do CBJD. O primeiro artigo prevê suspensão de 15 a 120 dias e o segundo a suspensão de 30 a 360 dias, ambos podem ser cumulados com multa de até R$ 1 mil.

O julgamento será na próxima quinta, dia 24 de maio, na Quinta Comissão Disciplinar. A sessão está agendada para iniciar às 14h30.