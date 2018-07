Goleiro do Botafogo lamenta sequência de empates Com o pênalti perdido por Loco Abreu neste domingo, o Botafogo chegou ao seu sétimo empate seguido no Campeonato Brasileiro. A sequência de resultados, incluindo o 0 a 0 com o Palmeiras, tirou o time carioca da briga pelo título. A equipe de Joel Santana ocupa agora a sexta posição da tabela.