Goleiro do Botafogo vive expectativa pela seleção Na sexta-feira, o técnico Mano Menezes anuncia a convocação da seleção brasileira para o amistoso contra a Argentina, marcado para o dia 17 de novembro, em Doha, no Catar. E o goleiro Jefferson, do Botafogo, não esconde a expectativa de aparecer novamente na lista, assim como já aconteceu nos três jogos sob o comando do novo treinador do Brasil, contra Estados Unidos, Irã e Ucrânia - ele foi reserva em todos.