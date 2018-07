Goleiro do Capivariano brilha e garante empate sem gols com Ituano

O ditado popular "água mole, pedra dura, tanto bate até que fura" passou longe de Itu na noite deste domingo. Na partida solitária pela quinta rodada do Campeonato Paulista, Ituano e Capivariano empataram por 0 a 0 graças às grandes defesas do goleiro Douglas, do time de Capivari. O jogo aconteceu no Estádio Novelli Júnior.

Com o resultado, o Ituano chega a quatro jogos sem perder - venceu Bragantino por 1 a 0 e XV de Piracicaba por 2 a 1, além de um empate sem gols com o Penapolense - e ocupa a terceira posição do Grupo A, com oito pontos. Já o Capivariano ainda não sabe o que é vencer e está na terceira posição do Grupo D, com três pontos.

Mesmo com muitos passes errados, a partida foi bem movimentada no primeiro tempo, com os dois times criando boas oportunidades de gol. A primeira dela apareceu aos 22 minutos. O atacante Ricardinho, do Ituano, recebeu na entrada da área e resolveu arriscar um chute forte. A bola explodiu no travessão e saiu por cima.

A resposta do Capivariano veio aos 25 minutos. Depois de boa jogada individual, o lateral Pedro Henrique deixou dois adversários para trás e chutou sem muita força. A bola saiu rasteira, ao lado do gol defendido por Fábio.

A melhor chance do primeiro tempo, porém, foi quando 39 minutos já tinham sido decorridos. Novamente Ricardinho avançou pela esquerda e soltou uma bomba de fora da área. Bem posicionado, o goleiro Douglas fez a defesa.

No retorno para o segundo tempo, o técnico Tarcísio Pugliese lançou o seu time ao ataque, ciente de que poderia vencer a partida. Não fosse o goleiro Douglas, o time de Itu sairia de campo com os três pontos.

Logo aos sete minutos, Peri deu um lançamento para dentro da área e Naylhor desviou de cabeça. A bola pingou no chão e antes de entrar foi espalmada pelo goleiro do Capivariano para fora.

A defesa mais espetacular do goleiro do time de Capivari viria aos 16 minutos. Misael avançou pela esquerda até a Linha de fundo e cruzou para área. Naylhor apareceu de surpresa e mergulhou de peixinho, mas Douglas conseguiu se esticar e salvar novamente.

O Ituano volta a campo no próximo domingo, às 17 horas, para enfrentar o Corinthians, novamente no Novelli Júnior, em Itu. Já o Capivariano enfrentará o Marília, no sábado, às 17 horas, na Arena Capivari. Os jogos serão válidos pela sexta rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 0 CAPIVARIANO

ITUANO - Fábio; Dick (Pacheco), Naylhor, Leo e Peri; Jonatan Lima, Walfrido, Clayson (Ronaldo) e Cristian (Claudinho); Misael e Ricardinho. Técnico - Tarcísio Pugliese.

CAPIVARIANO - Douglas; Régis, Fernando Lombardi, Marllon e Pedro Henrique; Júlio César (Willian Favoni), Samuel Souza, Kleiton Domingues (Hélio) e Aílton (Antônio Flávio); Franci e Vinícius. Técnico - Ivan Baitello.

ÁRBITRO - Philippe Lombard.

CARTÕES AMARELOS - Franci, Régis e Kleiton Domingues (Capivariano).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).