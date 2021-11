Goleiro do Chelsea critica imprensa após ser confundido com jogador do City preso por estupro

O goleiro do Chelsea, Edouard Mendy, criticou vários meios de imprensa por confundi-lo com o jogador Benjamin Mendy, lateral do Manchester City preso sob acusações de estupro e abuso sexual. O arqueiro senegalês usou as redes sociais para expressar os meios de comunicação que usaram sua imagem para falar do atleta rival e cita o caso como um exemplo de discriminação.

“É triste ver que em 2021, tanto na França quanto na Inglaterra, para alguns, os negros não têm nomes ou rostos distintos. Esses 'erros' nas fotos parecem simples anedotas, mas a verdade é que é o contrário, eles são muito simbólicos", disse Mendy.

Além de Edouard, um dos principais nomes do time londrino na atualidade, o lateral-esquerdo Ferland Mendy, do Real Madrid, também teve sua imagem ligada ao caso de esturpo. Apesar de também ser francês e atuar na mesma posição de Benjamin, ele não possui parentesco com o atleta do City. O jogador fez coro às falas do goleiro do Chelsea.

"Obrigado, Edouard Mendy! Estamos em 2021! Vai demorar, mas vamos ser respeitados", postou Ferland no Twitter.

Entenda o caso de esturpo envolvendo Benjamin Mendy

Benjamin Mendy está em prisão provisória desde o final de agosto após ser acusado por quatro mulheres de agressão sexual — incluindo uma menor. As agressões teriam acontecido na casa do atleta, em Cheshire, no noroeste da Inglaterra.

O Manchester City suspendeu o contrato de Mendy pouco tempo após as denúncias virem à tona. De lá para cá, o jogador teve pedidos de recuperação da liberdade provisória rejeitados em mais de uma ocasião. O julgamento deve ocorrer dia 24 de janeiro.