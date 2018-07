Goleiro do Chelsea passa bem após passar por exames na cabeça

O Chelsea informou nesta segunda-feira que o goleiro Thibaut Courtois passa bem após sofrer uma pancada na cabeça. Exames realizados no hospital não constataram qualquer problema no jogador, liberado para defender o time e a seleção da Bélgica nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, nesta semana.

Courtois foi levado ao hospital após levar forte pancada em um choque com o atacante Alexis Sanchez durante o clássico com o Arsenal, domingo, no Stamford Bridge. Pelas novas regras da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), o jogador deve ser levado diretamente ao hospital em caso de suspeita de concussão.

Os testes não diagnosticaram nenhum problema no goleiro. "O Chelsea pode confirmar que Thibaut Courtois foi levado ao hospital ontem para fazer testes na cabeça. E estes testes não detectaram problemas", registrou o clube, em nota. "Thibaut recebeu tratamento em uma pequena lesão na orelha e foi liberado ontem à noite."

O Chelsea confirmou que o jogador está liberado para se juntar à seleção belga nesta semana. Pelas Eliminatórias da Eurocopa, a Bélgica vai enfrentar Andorra, na sexta-feira, e a Bósnia-Herzegovina, na segunda da próxima semana.