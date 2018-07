Goleiro do CRB brilha, garante empate e freia embalo do Boa na Série B

O Boa vinha embalado por duas vitórias seguidas - contra ABC e Internacional - e queria manter o embalo no Campeonato Brasileiro da Série B, mas acabou esbarrando em uma atuação impecável do goleiro Edson Kölln. Na noite deste sábado, o time mineiro ficou no empate sem gols com o CRB, no Estádio Dilzon Melo, pela 12.ª rodada.

Invicto há cinco jogos, o Boa chegou aos 16 pontos e está na 13.ª colocação, ainda próximo da zona de rebaixamento. A diferença para o Figueirense é de quatro. Em nono lugar, o CRB tem um ponto a mais e segue na briga por uma vaga entre os quatro melhores.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo time da casa, que teve quatro boas oportunidades para abrir o placar, sendo três delas pelo alto. Na melhor delas, Diones subiu livre e cabeceou pela linha de fundo. O CRB chegou com perigo apenas uma vez nos 45 minutos iniciais, em chute cruzado de Edson Ratinho, defendido por Daniel Luiz.

Na etapa final, o Boa continuou pressionando e só não marcou porque Edson Kölln estava em uma noite inspirada. O goleiro fez pelo menos três grandes defesas em cabeceio de Wesley e em finalizações de Thaciano e Reis. Já o CRB se defendeu bem e ainda quase marcou no finalzinho em chute de Danilo Pires.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 13.ª rodada. O Boa enfrenta o América-MG, às 20h30, no Independência, em Belo Horizonte, enquanto o CRB recebe o Figueirense, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

BOA 0 X 0 CRB

BOA - Daniel Luiz; Ruan, Douglas Assis, Caíque e Paulinho; Escobar, Diones e Fellipe Mateus; Ramon (Thaciano), Reis e Wesley. Técnico: Nêdo Xavier.

CRB - Edson Kölln; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Yuri, Danilo Pires, Edson Ratinho (Tony) e Chico; Erick Salles (Ítalo) e Zé Carlos (Neto Baiano). Técnico: Dado Cavalcanti.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO)

CARTÕES AMARELOS - Chico, Danilo Pires e Tony (CRB)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).