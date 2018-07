Goleiro do Eintracht quebra a mão ao gravar propaganda

O Eintracht Frankfurt disse que Trapp se machucou durante as filmagens de uma propaganda, mas não apresentou os detalhes do incidente. O goleiro estava com a seleção Sub-21 da Alemanha para um jogo contra Israel no próximo domingo. Com a lesão, ele voltou para Frankfurt, onde será analisado novamente.

Trapp é um dos principais destaques da sua equipe, que conseguiu o acesso à elite na temporada passada e é uma das surpresas do Campeonato Alemão. Mas o Eintracht Frankfurt não venceu nas últimas seis rodadas do torneio e está sob risco de perder a quarta colocação, o que o deixaria fora da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Sem Trapp, a tendência é que Oka Nikolov, de 38 anos, assuma a condição de goleiro titular do Eintracht Frankfurt. O time volta a entrar em campo no dia 31 de março, quando vai enfrentar o Greuther Furth, fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão.