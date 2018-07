Goleiro do Flu rebate críticas e diz que não falhou Parte da torcida do Fluminense vaiou o goleiro Diego Cavalieri no empate com o Argentinos Juniors, por 2 a 2, na última quarta-feira, no Engenhão. O camisa 1, no entanto, disse que não falhou no segundo gol do time argentino, marcado de cabeça pelo baixinho Niell na pequena área tricolor, mas afirmou aceitar as críticas.