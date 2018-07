Goleiro do Fluminense revela se inspirar em Rogério Ceni O vice-líder Fluminense faz confronto decisivo contra o São Paulo neste domingo, em partida em que um tropeço pode deixar o título do Campeonato Brasileiro ainda mais distante. Mas para o goleiro Ricardo Berna, o jogo tem ainda outro componente especial: o duelo com Rogério Ceni.