Goleiro do Grêmio lamenta empate com o Avaí: 'Pontos podem fazer falta'

Poupando muitos titulares, o Grêmio voltou a tropeçar no Brasileirão, nesta quarta-feira. O time comandado pelo técnico Renato Gaúcho ficou no empate por 1 a 1 com o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e segue sem vencer na competição.

O resultado poderia ter sido ainda pior se não fosse o goleiro Paulo Victor, que fez boas defesas, especialmente nos minutos finais, quando o time da casa se lançou mais ao ataque.

Ao final do jogo, o goleiro lamentou o resultado e a postura do Grêmio, que recuou demais e não conseguiu administrar a vantagem construída no primeiro tempo.

"A gente sabia que estava jogando na casa do adversário, a gente acabou trazendo um pouco o adversário para o nosso campo. Acabamos cedendo o empate e são pontos que podem fazer falta no decorrer do campeonato", analisou o goleiro.

Após dois jogos, o time de Renato Gaúcho soma apenas um ponto. Antes do empate com o Avaí, o Grêmio perdeu para o Santos por 2 a 1, em casa, na partida de estreia.