Goleiro do Liverpool pede apoio a Fernando Torres Fernando Torres marcou no domingo o gol da vitória do Liverpool sobre o Blackburn, por 2 a 1, em uma cena pouco comum na temporada: em nove jogos, este foi apenas o seu segundo gol. Preocupado com o momento do compatriota, o goleiro Pepe Reina afirmou nesta terça-feira que todo o time inglês precisa auxiliar o atacante espanhol.