Goleiro do Manchester City passa por cirurgia no ombro

Na empate contra o Arsenal, no último final de semana, Given deslocou o ombro ao defender chute de Abou Diaby. Assim, passou por uma cirurgia para reconstituir os ligamentos do ombro. "A expectativa é que ele esteja totalmente de volta no início da próxima temporada", informou o Manchester City em comunicado.

Com a contusão do goleiro irlandês de 34 anos, o time inglês anunciou no início desta semana a contratação do húngaro Marton Fulop, goleiro que estava atuando pelo Sunderland.

O Manchester City ainda tem três partidas pelo Campeonato Inglês e está na sexta colocação, lutando para conquistar uma vaga na Liga dos Campeões.