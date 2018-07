Goleiro do Manchester United vê Ryan Giggs como 'novo Guardiola'

MANCHESTER - Mal iniciou sua carreira como treinador, Ryan Giggs parece já ter conquistado a confiança do elenco do Manchester United. Ele assumiu como técnico interino na vaga do demitido David Moyes e estreou com goleada sobre o Norwich por 4 a 0, no último sábado. O desempenho empolgou seus comandados, em especial o goleiro reserva Anders Lindegaard.

O dinamarquês não escondeu a animação com o novo comandado e chegou a compará-lo àquele que vem sendo considerado o principal técnico do futebol mundial nos últimos anos, Pep Guardiola. "Posso estar sendo bem precipitado ou ingênuo, mas, em minha opinião, estamos lidando com o novo Guardiola", afirmou.

Ainda em atividade como jogador, Giggs assumiu o comando do Manchester há uma semana, na vaga de Moyes, que foi dispensado em meio ao péssimo desempenho do time na temporada.

Sete dias sob a batuta do novo treinador foram o suficiente para que Lindegaard tivesse as melhores impressões.

"O que vimos na primeira semana foi mais do que convincente. As similaridades com Alex Ferguson são impressionantes e é evidente que Ryan Giggs aprendeu com um dos treinadores mais respeitados da história do futebol", comentou.