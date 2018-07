Goleiro do Real Madrid sofre fratura na mandíbula

O polonês Dudek sofreu uma pancada na cabeça ao se chocar com Roy Contout, do time francês, ainda no primeiro tempo da partida. O goleiro vinha se destacando no jogo, com boas defesas, mas precisou deixar o gramado antes do intervalo. Antonio Adan, de 23 anos, foi seu substituto.

Segundo os médicos do clube, Dudek deverá ficar afastado por até seis semanas. No entanto, o período de recuperação só será definido depois de uma cirurgia no local ainda nesta quarta.

Já classificado para as oitavas de final da Liga, o Real Madrid enfrentou o Auxerre com um time misto. Somente quatro titulares começaram o jogo. Casillas, eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo, foi poupado, dando rara oportunidade a Dudek na equipe principal.