Goleiro do São Paulo, Jean sairá da cadeia nos EUA nesta quinta e poderá voltar ao Brasil

O goleiro Jean, do São Paulo, deixará a cadeia até a noite desta quinta-feira e poderá retornar ao Brasil. A Justiça dos Estados Unidos determinou a soltura do jogador após audiência. Ele não vai precisar pagar fiança e terá de ficar afastado da mulher, Milena Bemfica. Por outro lado, poderá ter contato com as duas filhas, mas com supervisão. Jean é acusado de agredir Milena na madrugada da última quarta-feira, no hotel Marriot Fairfield, em Orlando, na Flórida.

Apesar da soltura, o processo de Jean continuará nos Estados Unidos. Ele poderá retornar ao Brasil e ser representado por um advogado constituído no estado americano. Na audiência desta quinta-feira, por exemplo, Jean foi representado pelo advogado Jack Goldberger.

Jean teve de se comprometer a comparecer ao tribunal em audiências futuras e a não se envolver em outras ações ilegais. Ele foi preso na madrugada da última quarta-feira após ter agredido a sua mulher, Milena Bemfica. Na versão de Jean, a briga começou por causa de ciúme, porque Milena o viu conversando com outra mulher pelo telefone. A alegação foi feita ao policial Edgar Castillo, que prendeu o jogador no hotel Marriot Fairfield, em Orlando, na Flórida, onde o casal estava hospedado com as duas filhas. O policial conversou com as crianças, que relataram ter visto as agressões do pai contra a mãe.

“Jean me disse que Milena o bateu na testa com a prancha de cabelo e depois o mordeu na coxa. Pedi para ele me mostrar o local e pude ver um pequeno ferimento na coxa”, relatou o policial no boletim. “Ele então disse que tudo não passou de um mal-entendido”, relatou o policial no boletim de ocorrências.

Milena, por sua vez, disse ter sido agredida com oito socos. Ela admitiu que agrediu Jean com a chapinha de cabelo, mas alegou legítima defesa. Segundo o que foi relatado pelo policial no boletim de ocorrências, as duas filhas do casal confirmaram o discurso da mãe sobre as agressões. Na noite de quarta-feira, Milena se manifestou nas redes sociais. Ela agradeceu as mensagens de apoio e pediu “respeito neste momento delicado”.

O caso de agressão se tornou público quando Milena publicou vídeos nas redes sociais na manhã desta quarta-feira. A mulher do jogador denunciou o marido por agressão e mostrava nas imagens seu rosto inchado e com hematomas. Logo após a denúncia, Milena apagou o vídeo e gravou um outro, em que diz estar em local seguro e na companhia das duas filhas. Em uma das postagens, a mulher do jogador do São Paulo divulgou a captura da tela de celular de conversas que teve com o marido após as acusações. No diálogo, Jean faz uma ameaça a ela. "Parabéns. Terminou com a minha carreira. E suas filhas vão passar fome", escreveu o goleiro.

Após o caso, a diretoria do São Paulo se reuniu e decidiu rescindir o contrato de Jean que iria até o fim de 2022. O clube aguarda o fim das férias para formalizar a saída do goleiro de 24 anos.