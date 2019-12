Goleiro do Schalke é suspenso por 4 jogos e multado por entrada brutal

O goleiro Alexander Nübel, do Schalke 04, foi suspenso por quatro jogos no Campeonato Alemão pela sua perigosa e brutal entrada em Mijat Gacinovic, do Eintracht Frankfurt, durante partida disputada no último domingo e vencida pelo clube de Gelsenkirchen por 1 a 0.

Aos 21 minutos do segundo tempo, Gacinovic foi lançado em velocidade, correu na direção da bola, enquanto Nübel saía de sua meta. Na tentativa de interceptar a bola, acertou o jogador adversário na altura do peito. O goleiro foi expulso e o atacante precisou ser substituído.

Além de ter sido suspenso, Nübel também recebeu uma multa de 12 mil euros (aproximadamente R$ 54 mil), imposta pelo tribunal esportivo da Federação Alemã de Futebol nesta terça-feira.

Atingido, o jogador sérvio foi retirado do campo com boca ensanguentada. Depois, se diagnosticou ferimentos nas costelas. Nuüel pediu desculpas após o jogo para Gacinovic, que o aceitou, como escreveu em mensagem publicada no seu perfil no Instagram. "Infelizmente, essas colisões acontecem às vezes na batalha pela bola", disse.

O goleiro reserva Markus Schubert, que estreou no Campeonato Alemão após a expulsão do titular contra o Frankfurt, deverá ser o escalado nos jogos contra o Wolfsburg, o Freiburg, o Borussia Mönchengladbach e o Bayern de Munique.