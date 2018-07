Goleiro do Sevilla deixa hospital após choque com Benzema

O Sevilla comunicou nesta quinta-feira que o goleiro Beto recebeu alta do Hospital de La Paz, em Madri, depois de passar a noite em observação, após sofrer uma violenta colisão com o atacante francês Karim Benzema durante a derrota do seu time por 2 a 1 para o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

O goleiro português sofreu uma luxação acromioclavicular, de acordo com o Sevilla, ao se chocar com Benzema. Por causa disso, ele precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo em uma maca. Depois, ele foi levado para um hospital. Após receber alta, Beto avaliou como "desnecessária" a ação do francês, mas avaliou que não houve má intenção.

"Recordo cada detalhe da ação de Benzema, senti muita dor. Foi uma jogada que podia ter evitado, na zona de segurança do goleiro, na pequena área. Creio que o joelho era desnecessário, mas Karim veio sem má intenção. Me escreveu uma mensagem de apoio e insistiu que não foi a sua intenção", disse.

O Sevilla explicou que Beto passará por mais exames para determinar a extensão de sua contusão. Derrotado fora de casa, o time permanece na quarta colocação no Campeonato Espanhol.