Goleiro do Sevilla marca nos minutos finais e equipe empata com o Valladolid

Apesar de goleiros descerem para a área adversária nos minutos finais para tentar o gol em alguma bola parada com frequência, ainda é bastante raro que consigam. Mais raro ainda é marcar o gol finalizando com o pé, e não com a cabeça. Mas foi assim que Yassine Bono ajudou o Sevilla a arrancar um empate com o Valladolid, neste sábado, por 1 a 1, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

O lance foi bastante inusitado. Após cobrança de escanteio pela direita, houve um toque de cabeça e a bola foi em direção da linha de fundo. Um novo toque em direção ao gol saiu fraco, pegou na trave e propiciou novo cruzamento, que acabou sobrando para a finalização de pé esquerdo de Bono. A igualdade no placar foi festejada como um título conquistado.

O goleiro nem sabia como reagir após balançar as redes. "É incrível, é difícil descrever e não sabia como festejar. Você faz o seu trabalho no gol e é muito estranho se ver ali", disse Bono após a partida.

O Real Valladolid ficou à frente no placar aos 44 minutos do primeiro tempo, quando Orellana converteu um pênalti, ao bater com muita categoria no canto esquerdo, enquanto Bounou caiu para o lado direito.

"Creio que o ponto foi injusto. Merecemos ganhar, mas a situação se complicou com o pênalti. E logo no finl, pela maneira como empatamos, fica uma sensação de alegria, ainda que brigássemos pelos três pontos", comentou Julen Lopetegui, técnico do Sevilla após o jogo. Sobre o gol, só vieram elogios. "Não é algo habitual, ainda que na história do Sevilla já tenha ocorrido uma vez. E ainda foi um golaço", afirmou o treinador.

Apesar do final emocionante da partida, o Sevilla perdeu a chance de encostar nos líderes do Campeonato Espanhol. O time chegou aos 55 pontos, na quarta colocação, contra 59 do Barcelona, 60 do Real Madrid e 63 do Atlético de Madrid.

A rodada de domingo tem como destaque o confronto entre Real Sociedad (quinta colocada, com 45 pontos) diante do Barcelona (3º, 59) e Atlético de Madrid (primeiro, 63 pontos) contra o Deportivo Alavés (19º, 23 pontos).