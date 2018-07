Goleiro do Shakhtar é suspenso por 2 anos por doping O goleiro ucraniano Oleksandr Rybka, do Shakhtar Donetsk, ficará dois anos afastado do futebol. Ele foi punido pela Uefa por ter sido pego em um exame antidoping em novembro de 2011, quando testou positivo para um diurético proibido, um mês depois de fazer a estreia pela seleção de seu país.