Goleiro do Vasco e meia do Cruzeiro são convocados no Uruguai

O técnico Óscar Tabárez incluiu o goleiro Martín Silva, do Vasco, e o meia Giorgian De Arrascaeta, do Cruzeiro, na lista de convocados para o amistoso da seleção do Uruguai, no dia 28 de março, no Marrocos. O duelo com a equipe da casa será realizado na cidade de Agadir.

Reserva do time uruguaio, Martín Silva é figura constante nas listas do treinador. Já De Arrascaeta, um dos principais reforços do Cruzeiro para a temporada, ainda busca seu espaço.

O jovem meia, de apenas 20 anos, começou a ser chamado para o time principal no ano passado, após quatro gols e 20 convocações para a seleção sub-20. Agora ele tenta se consolidar no grupo antes da disputa da Copa América, em junho, no Chile.

A convocação vai causar baixas nas duas equipes brasileiras. E o Vasco é quem terá maior prejuízo. Por causa do período de treinamentos que antecede o amistoso, entre os dias 23 e 27, Martín Silva pode desfalcar o time carioca em dois confrontos do Campeonato Carioca, contra o Boavista, no dia 26, e o clássico com o Botafogo, no dia 29.

Já De Arrascaeta deve perder apenas um jogo do Campeonato Mineiro. Se entrar em campo pela equipe uruguaia, o meia tem poucas chances de enfrentar o URT, no dia seguinte ao amistoso, na cidade de Patos de Minas.

Confira abaixo a lista de convocados do Uruguai:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco) e Rodrigo Muñoz (Libertad).

Defensores: Maximiliano Pereira (Benfica), Matías Aguirregaray (Estudiantes), José María Giménez (Atlético de Madrid), Diego Godín (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sunderland), Emiliano Velázquez (Getafe), Gastón Silva (Torino), Álvaro Pereira (Estudiantes) e Mathías Corujo (Universidad de Chile).

Meio-campistas: Camilo Mayada (River Plate), Álvaro González (Torino), Carlos Sánchez (River Plate), Egidio Arévalo Ríos (Tigres), Walter Gargano (Napoli), Guzmán Pereira (Universidad de Chile), Nicolás Lodeiro (Boca Juniors), Gastón Ramírez (Hull City), Cristian Rodríguez (Parma) e Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro).

Atacantes: Diego Rolan (Bordeaux), Jonathan Rodríguez (Benfica), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Cristhian Stuani (Espanyol) e Abel Hernández (Hull City).