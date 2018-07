Goleiro do Vasco festeja sequência de jogos em 2010 Um dos principais jogadores do Vasco, o goleiro Fernando Prass encerrará a temporada como o jogador que mais vestiu a camisa do time neste ano. Prass, que vem mostrando regularidade no Brasileirão, acumula uma sequência de 65 partidas e não poderá ser ultrapassado por nenhum colega de equipe nas últimas duas rodadas do campeonato.