Goleiro Doni deixa Liverpool e volta para o Botafogo-SP

RIBEIRÃO PRETO - Destaque do Botafogo de Ribeirão Preto no vice-campeonato paulista de 2001, o goleiro Doni está de volta ao Estádio Santa Cruz 12 anos depois. Nesta quinta-feira, o time do interior anunciou a contratação do seu ex-jogador, que estava encostado no Liverpool, do futebol inglês.

Em breve nota, o Botafogo apenas informou que Doni será apresentado nesta sexta-feira no Estádio Santa Cruz, quando serão explicados detalhes do contrato. O jogador de 33 anos estava fora do País desde 2005, quando trocou o Juventude pela Roma.

Revelado em Ribeirão Preto, Doni logo se transferiu para o Corinthians, clube que defendeu entre 2001 e 2003. Depois, passou pelo Cruzeiro e pelo Juventude até acertar com a Roma, onde foi titular em quatro temporadas.

Após jogar a Copa do Mundo de 2010, Doni perdeu espaço, trocando o clube italiano pelo Liverpool. Na Inglaterra, foi titular apenas quatro vezes, entre abril e maio do ano passado.