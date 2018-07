Goleiro elogia Flu no 1º turno, mas lamenta 9º lugar: 'Poderíamos estar no G6'

O goleiro Júlio César aprovou o desempenho do Fluminense no primeiro turno do Brasileirão, nesta quinta-feira, um dia depois de o time carioca finalizar sua parte na primeira metade do campeonato. Mas lamentou a nona colocação na tabela: "Poderíamos ter terminado o turno com pontuação de G6".

"O balanço do primeiro turno é positivo. Sofremos com lesões de jogadores importantes, que eram titulares, e utilizamos muito jovens. Mesmo assim poderíamos ter terminado o turno com pontuação de G6. Lógico que podemos melhorar, mas o retrospecto é positivo", avaliou o goleiro.

O Fluminense encerrou sua participação no primeiro turno na noite desta quarta-feira, ao empatar sem gols com a Ponte Preta, em jogo adiado em razão da morte do filho do técnico Abel Braga. A partida estava marcada inicialmente para o dia 30 de julho.

Em sua avaliação, Júlio César elegeu dois pontos a serem melhorados pelo time no segundo turno: reduzir os empates e evoluir nos jogos em casa. "O principal ponto a melhorar é a questão dos empates. Temos que transformar esse empates em vitórias. Isso é inclusive o primeiro critério de desempate", comentou.

"Convido nossa torcida a nos ajudar e nos incentivar para que em casa a gente possa ser imbatível. Fora de casa nós estivemos muito bem. Perdemos muito pouco, conseguimos algumas vitórias importantes e quando não deu para ganhar pelo menos empatamos. Vamos continuar com essa pegada fora de casa, vendendo caro cada partida, e, conseguindo melhorar dentro de casa, vamos brigar lá em cima", afirmou o goleiro.

O Fluminense volta a campo somente na segunda-feira para enfrentar o Santos no Pacaembu, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. Com 26 pontos, o time carioca ocupa o nono lugar, a dois pontos do Sport, atual sexto colocado, o primeiro dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.