Goleiro erra e Las Palmas perde em casa para a Real Sociedad no Espanhol

O Las Palmas recebeu a Real Sociedad nesta sexta-feira, na abertura da 24.ª rodada do Campeonato Espanhol, e a partida foi definida pelos goleiros. Se Rulli teve grande atuação na meta dos visitantes, do outro lado Javi Varas entregou para Xabi Prieto o único gol da partida, que definiu o triunfo por 1 a 0 para o time do País Basco.

O resultado reaproximou a Real Sociedad na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, na quinta colocação com 44 pontos, um atrás do Atlético de Madrid, que ainda atua na rodada. O Las Palmas, por sua vez, perdeu pela quarta vez consecutiva, faz campanha mediana e é o 12.º, com 28 pontos.

Nesta sexta, o Las Palmas dominou a maior parte dos 90 minutos. No primeiro tempo, a equipe tomou para si o campo de ataque e controlou a posse de bola. Nas poucas chances que teve, errou o alvo ou parou em Rulli.

Mas foi no segundo tempo que o goleiro visitante brilhou, com grandes defesas, principalmente nas tentativas de Kevin-Prince Boateng e Jesé. Até que aos 28 minutos, Javi Varas recebeu recuo na área e tentou sair jogando, mas tocou no pé de Xabi Prieto. O meia dominou e bateu para o gol vazio, para desespero do goleiro.

Os donos da casa seguiram pressionando na sequência, mas a defesa adversária se fechou e segurou o resultado. Na terça-feira, a Real Sociedad vai receber o Eibar, novamente pelo Espanhol. Já o Las Palmas terá a difícil tarefa de visitar o líder Real Madrid no dia seguinte.