Goleiro ex-Corinthians e Flamengo vai defender o Uberlândia em 2018

O Uberlândia Esporte Clube, time de futebol da cidade de mesmo nome localizada no Triângulo Mineiro, anunciou nesta sexta-feira, a contratação do goleiro Felipe, que defendeu Corinthians e Flamengo. O jogador tem 33 anos é uma das dez contratações da equipe mineira para a disputa do Estadual e da Série D do Brasileiro.

Pelo Corinthians, Felipe foi campeão da Série B do Brasileiro em 2008, além da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista em 2009. Já pelo Flamengo, ele conquistou dois títulos do Campeonato Carioca (2011 e 2014) e foi campeão uma vez da Copa do Brasil, em 2013.

Felipe, que foi revelado pelo Vitória, passou por diversas equipes, como São Caetano, Braga (Portugal), Bragantino e Figueirense. O goleiro vinha jogando pelo Boavista (RJ), que foi eliminado da Série D do Brasileiro deste ano. Ele estará na competição de 2018 defendendo as cores do Uberlândia, atuando pelo clube também no Campeonato Mineiro.

Além do goleiro, o Uberlândia anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Ferron, de 31 anos, que estava no Criciúma-SC. O defensor também já jogou por times como Ponte Preta, Sport e Figueirense.

Antes de anunciar as duas novidades, o Uberlândia já havia contratado outros oito jogadores para a próxima temporada. Entre outros, chegaram à equipe o lateral Césinha, os zagueiros Mauro Viana e Bruno Costa, além do atacante Tony.