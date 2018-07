Goleiro Fábio destaca superação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro

Capitão e goleiro titular do Cruzeiro, o goleiro Fábio festejou o fato de o time ter terminado o Campeonato Brasileiro com o vice-campeonato, no último domingo, em um torneio no qual a equipe mineira precisou de superar vários obstáculos, entre eles o fato de não poder usar o Mineirão, fechado durante a maior parte da competição por causa das reformas necessárias para a Copa do Mundo de 2014.

"O apoio da torcida foi super importante, pela dificuldade que tivemos sem o Mineirão. Tivemos que viajar praticamente em todos os jogos, ficamos longe de Belo Horizonte, e isso nos fez perder treinos, cansa. Ressaltando tudo isso, foi um ano muito importante, por conquistarmos a vaga na Libertadores e o segundo lugar do Brasileiro, no qual lutamos até o final com bastante hombridade para buscar o título até a última rodada", ressaltou Fábio.

O zagueiro Cláudio Caçapa, outro líder do elenco do Cruzeiro, lembrou que o time comandado por Cuca provou que tem boas chances de conquistar grandes objetivos no próximo ano, como por exemplo o título sul-americano. "O Cruzeiro está no caminho certo. Em 2011 temos tudo para ser campeão brasileiro e até da Libertadores", afirmou o jogador.

O Cruzeiro garantiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro ao bater o Palmeiras por 2 a 1, de virada, em Sete Lagoas, no último domingo, e o feito acabou servindo de consolo para o time que brigou diretamente pelo título durante toda a reta final da competição. "A gente fez nossa parte, mas não podemos fazer nada para mudar os resultados de outros jogos. Infelizmente, o titulo não veio, mas ultrapassamos o Corinthians e ficamos com a vaga diretamente na fase de grupos da Libertadores", disse o atacante Thiago Ribeiro, lembrando que o time paulista terá de disputar a pré-Libertadores.

Já o volante Henrique, autor do primeiro gol cruzeirense diante do Palmeiras, lamentou os problemas enfrentados pelo Cruzeiro em sua caminhada rumo ao vice-campeonato. "A gente lutou contra todos, outras equipes ajudando os adversários, amolecendo, arbitragem. Nós fomos guerreiros, lutamos até o final, buscando sempre ser campeão. O nosso time deixa o campeonato de cabeça erguida e com a classificação direta para a segunda fase da Libertadores, que será nossa quarta Libertadores seguida", lembrou.