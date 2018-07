Goleiro Fábio festeja o tempo extra de treinos para o líder Cruzeiro

Líder do Campeonato Brasileiro com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o Cruzeiro se apega aos detalhes para não perder a dianteira e garante que tenta corrigir os erros no tempo que possui. Por isso, o goleiro Fábio festejou que o time tenha a semana inteira de preparação para o duelo com o Botafogo, sábado, no Maracanã, pela 13ª rodada do torneio nacional.

"A gente sabe que quando o Marcelo (Oliveira) tem a possibilidade de trabalhar durante a semana a equipe chega bem postada dentro do campo para conseguir mais um resultado positivo. O empenho será fundamental durante esta semana. Sabemos que os jogos são difíceis, então a preparação nos treinamentos é crucial para que possamos ter um bom rendimento nos jogos", disse.

Fábio destacou que esse período extra tem ainda mais importância por ser raro em um calendário tão apertado como o do futebol brasileiro. Ele lembrou que o time logo terá uma maratona de jogos pela frente, inclusive com a participação na Copa do Brasil, torneio em que o Cruzeiro entrará nas oitavas de final.

"Sabemos que mês que vem começa a ficar difícil. São jogos em cima de jogos, então dificilmente você vai ter um período para trabalhar, então quando a gente tem este tempo maior, temos que trabalhar bem para equilibrar no mês que vem", afirmou.