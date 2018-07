Goleiro Fábio prega 'equilíbrio' para vencer Flamengo

"Temos que ter sempre equilíbrio, mas as circunstâncias desse jogo vão determinar que as equipes busquem mais o ataque, porque o Cruzeiro precisa da vitória e o Flamengo também. Temos que aproveitar quando tivermos oportunidade e tentar neutralizar os jogadores de qualidade do Flamengo para termos mais tranquilidade no jogo", pregou o goleiro.

O volante Henrique também espera um confronto difícil no domingo. "Vai ser um bom jogo, com o Flamengo querendo vencer, nós também. Eles têm uma equipe com grandeza, que não vive seu melhor momento, mas vai em busca da vitória. Eles sabem que, se nos vencerem, irão se livrar do rebaixamento. Vão fazer o jogo da vida deles, como nós também. Será um jogo disputado", projetou o cruzeirense.