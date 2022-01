Goleiro Fábio revela acerto com o Fluminense e já projeta trabalho com Abel Braga

Fábio já tem uma nova casa após defender o Cruzeiro por 18 anos. O goleiro desembarcou nesta quarta-feira à tarde no Rio para realizar exames médicos e assinar com o Fluminense até dezembro. Confiante, ele já projetou o trabalho com Abel Braga e também ao lado do artilheiro Fred, dos quais foi comandado e companheiro em Belo Horizonte.

"Tive a oportunidade de trabalhar com o Abel Braga recentemente, com o Fred também. Ficamos um período muito bom no Cruzeiro. Com certeza vou fazer outros grandes amigos aqui (no Fluminense) também. Vai dar tudo certo", afirmou o goleiro, confiante em se destacar no Rio.

Leia Também Cruzeiro oficializa contratação do goleiro Rafael Cabral

O sonho de Fábio era completar 1000 jogos com a camisa do Cruzeiro em uma última temporada na carreira. Mas a nova gestão de futebol não chegou a um acordo com o goleiro, oferecendo somente três meses de contrato e ele se despediu com 976 jogos disputados no clube mineiro.

Sua vontade era permanecer até dezembro e tentar ajudar a recolocar o clube do coração na elite nacional. Sem acordo, vai fechar a carreira vitoriosa na primeira divisão disputando o Brasileirão e a Copa Libertadores pelo Fluminense.

"Só tenho a agradecer por essa grande oportunidade de vestir a camisa tricolor, espero que corra tudo bem nos exames para poder ajudar. Se precisar, vou estar sempre à disposição", enfatizou o goleiro, empolgado com o desafio e aguardando apenas os exames para ser anunciado oficialmente.

No Fluminense, Fábio brigará por posição com Marcos Felipe, que fez ótima temporada em 2021. A experiência e a confiança em Abel Braga, contudo, vão pesar a favor do veterano de 41 anos.