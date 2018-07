Goleiro falha e Japão cede o empate para a Venezuela em casa

Depois de perder para o Uruguai em casa, o Japão recebeu nesta terça-feira a Venezuela em Yokohama e novamente deixou o campo sem uma vitória. A equipe de do técnico Javier Aguirre até foi melhor e esteve na frente do placar em duas oportunidades, mas acabou cedendo o empate por 2 a 2 graças a um frango do goleiro Eiji Kawashima.

Com o resultado, o Japão segue sem vencer após a Copa do Mundo, sob o comando de Aguirre, que substituiu Alberto Zaccheroni depois do torneio. Na sexta-feira, havia perdido por 2 a 0 para o Uruguai. Já a Venezuela, no mesmo dia, tinha perdido para a Coreia do Sul por 3 a 1, também em amistoso, em Seul.

O Japão foi melhor na soma dos 90 minutos nesta terça, mas só marcou o primeiro aos seis da etapa final. Após saída errada da defesa adversária, Muto avançou pela intermediária, cortou para o meio e bateu rasante, marcando belo gol. O empate, no entanto, não tardou a sair. Sete minutos depois, Rondón bateu pênalti e deixou tudo igual.

O empate não diminuiu o ritmo do Japão, que voltou à frente aos 22 minutos, em outro belo gol. Shibasaki aproveitou cruzamento da esquerda e emendou um belo sem pulo cruzado para marcar. Honda ainda acertou a trave na sequência, em cobrança de falta, mas foi a Venezuela que marcou. Aos 26, Seijas arriscou de longe, Kawashima tentou agarrar, mas foi com a mão mole e acabou espalmando para o próprio gol.