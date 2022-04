Goleiro falha, Internazionale leva virada do Bologna e Milan continua líder do Italiano

O bicampeonato italiano ficou mais difícil para a Internazionale. Nesta quarta-feira, a equipe do técnico Simone Inzaghi perdeu oportunidade de ouro de assumir a liderança isolada restando quatro rodadas ao levar a virada do Bologna, em jogo atrasado da 20ª rodada. Com o revés no Renato Dall'Ara, permanece dois pontos atrás do líder e rival Milan - 74 a 72.

Os oponentes têm caminhos distintos na reta final da competição, sem adversários em comum. A Inter precisará de rendimento perfeito contra Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria, todos times acima da 12ª colocação, além de torcer por ao menos uma derrota do Milan, que encara Fiorentina (7º), Verona (9º), Atalanta (8º) e Sassuolo (10º).

A Internazionale sabia que apenas um resultado interessava no Renato Dall'Ara e saiu com tudo para cima após o apito inicial. E demorou somente três minutos para tirar o zero do placar. Um golaço de Perisic. O croata recebeu a cobrança de lateral na linha de fundo, trocou passes pela direita, deu uma caneta no marcador e mandou a bomba, da entrada da área, sem chances de defesa para Skorupski.

Apesar da vantagem, a Inter continuou pressionando atrás de mais um gol. Com ataque argentino, formado por Lautaro Martínez e Corrêa, criou boas chances e não aproveitou. Acabou vendo Arnautovic empatar na primeira chance do Bologna e o jogo mudou de rumo.

Com a igualdade, os donos da casa se posicionaram melhor na defesa e o duelo equilibrou. A igualdade prevaleceu até o intervalo. Depois do descanso, o jogo virou ataque milanês contra defesa dos donos da casa. Skorupski fez milagre em cabeçada e a zaga ainda cortou em cima da linha.

FALHA BIZARRA

Cada vez mais no sufoco - foram 26 finalizações na partida - a Inter parecia mais próxima do segundo gol quando acabou novamente sendo surpreendida. E em uma baita lambança do goleiro Andrei Radu. O defensor cobrou lateral para o goleiro, que tentou dominar e deixou a bola passar. Sansone aproveitou a furada e só empurrou para as redes para definir a virada do Bologna.

E essa falha BIZARRA do goleiro Radu?! ‍♂️ O Bologna faz 2 a 1 sobre a Inter de Milão e o Milan fica mais perto do Scudetto. pic.twitter.com/2CIoqWRfq3 — Meia Ofensivo (@meiaofensivo) April 27, 2022

Nos demais jogos do dia, também atrasados da 20ª rodada, a Fiorentina levou goleada de 4 a 0, em casa, da Udinese, enquanto Atalanta e Torino empataram um jogaço de oito gols. Em casa, a equipe de Bérgamo ficou atrás com 4 a 2, mas buscou o 4 a 4 na reta final.