Goleiro falha, Sánchez faz dois gols e Arsenal derrota Sunderland

O Arsenal conseguiu uma apertada vitória neste sábado e se aproximou das primeiras colocações do Campeonato Inglês ao passar pelo Sunderland por 2 a 0, fora de casa. Se não teve a atuação dos sonhos, o time londrino contou com dois gols de Alexis Sánchez, sendo o segundo em vacilo inacreditável do goleiro Mannone, para sair de campo com os três pontos.

O resultado fez a equipe ganhar uma posição, subindo para quinto, com 14 pontos, e entrando na zona de classificação para as competições europeias. Sábado que vem, pela 10.ª rodada, o Arsenal terá pela frente o Burnley, em casa. Já o Sunderland não conseguiu se recuperar da vexatória goleada por 8 a 0 diante do Southampton, estacionou nos oito pontos e é o 17.º. No dia 3, enfrentará o Crystal Palace na casa do adversário.

Depois da goleada da semana passada, o Sunderland exibiu um futebol um pouco mais sólido neste sábado, mas novamente acabou prejudicado pelo excesso de erros de seu sistema defensivo. Foi assim que aos 29 minutos Sánchez abriu o placar. O zagueiro Wes Brown errou ao tentar recuar para o goleiro, o chileno roubou, conduziu e deu um belo toque de cobertura para superar Mannone e marcar.

Na segunda etapa, o Sunderland tentou pressionar, mas abriu espaços e permitiu que o Arsenal chegasse. O time londrino perdeu várias chances até os acréscimos, quando Mannone recebeu recuo dentro da área, se atrapalhou e tocou no pé de Sánchez. O chileno só dominou e tocou para a rede para marcar o gol de 1.500 da equipe na Premier League.

LIVERPOOL TROPEÇA

O Arsenal ultrapassou neste sábado o Liverpool, que tropeçou em casa diante do Hull City. Com um futebol insosso e sem grande inspiração, a equipe ficou no empate por 0 a 0. Mais uma vez, o criticado Balotteli pouco fez em campo e passou em branco.

O resultado levou o Liverpool aos mesmos 14 pontos do Arsenal, mas com desvantagem nos critérios de desempate e, portanto, na sexta posição. Sábado que vem, a equipe pega o Newcastle fora de casa. Já o Hull City comemorou o empate, que o levou a 11 pontos, subindo para nono. Sábado que vem, o duelo será contra o Southampton em casa.

O Southampton, aliás, segue como grande surpresa da competição. Neste sábado, a equipe derrotou o Stoke City por 1 a 0, com gol de Mane, e subiu para a vice-liderança, com 19 pontos, três atrás do Chelsea. Na outra partida já encerrada do dia, o Crystal Palace abriu 2 a 0 contra o West Bromwich, mesmo fora de casa, mas permitiu o empate e ficou no 2 a 2.