Goleiro inglês faz gol a partir de tiro de meta e quebra recorde; veja o vídeo

Um jogo da quarta divisão da Inglaterra teve um lance que entrou para a história. O empate por 1 a 1 nesta semana entre o Newport County e o Cheltenham Town ficará marcado por um gol marcado a partir de um tiro de meta. O goleiro Tom King, do Newport, chutou da própria área e entrará para o Guinness Book, o Livro dos Recordes, como o gol de finalização de maior distância já registrada: 96,01 metros.

O lance foi aos 12 minutos do primeiro tempo. Após o forte chute, o goleiro do Cheltenham se atrapalhou com o quique da bola e acabou encoberto. Graças ao gol do goleiro, o Newport subiu na tabela do campeonato e chegou à vice-liderança, apenas um ponto atrás do Cambridge United.

O recorde anterior de gol a partir da maior distância também havia sido registrado no futebol inglês. Em 2013, o goleiro bósnio Begovic, do Stoke City, anotou contra o Southampton a 91,9 metros de distância. O lance não foi de um tiro de meta, mas sim após um recuo feito pelo zagueiro para Begovic.

A própria página oficial do Guinness Book já celebrou a façanha obtida pelo goleiro King. "Parabéns ao goleiro do Newport County Tom King, que estabeleceu um novo recorde para o gol mais longo de futebol com 96,01 metros", escreveu.